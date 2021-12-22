Matematik öğrencilerinden Kütüphane’ye ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğrencileri okul dışı öğrenme ortamları kapsamında Düzce Halk Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Düzce Halk Kütüphanesi çeşitli çalışmalar ile adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerine yönelik başlattığı ‘Kütüphanede buluşalım’ etkinliklerinin yanı sıra ‘okul dışı öğrenme ortamları’ projesi ile çeşitli üniversite öğrencilerini de ağırlamaya başladı. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencileri etkinlik kapsamında Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek Kütüphane Müdürü Hilay Ay’dan bilgiler aldı. Öğrencilerin kütüphane oryantasyonunu gerçekleştiren Ay, öğrencilere teşekkürlerini iletti.