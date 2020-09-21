Maskeler ultraviyole ışınları ile sterilize ediliyor
DÜZCE HALK EĞİTİM MERKEZİ, OKULLARDA KULLANILACAK MASKE ÜRETİMİNİ ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR. ÜRETİLEN MASKELER ULTRAVİYOLE IŞINLARI İLE STERİLİZE EDİLMESİNİN ARDINDAN PAKETLENEREK OKULLARA GÖNDERİLİYOR
DÜZCE (İHA) – Düzce Halk Eğitim Merkezi, okullarda kullanılacak maske üretimini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Üretilen maskeler Ultraviyole ışınları ile sterilize edilmesinin ardından paketlenerek okullara gönderiliyor.
Korona virüs salgını sonrasında harekete geçen Düzce Halk Eğitim Merkezi binlerce maske üreterek Düzcelilere dağıtımını gerçekleştirdi. Merkez pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim süreci öncesinde okullarda kullanılacak olan maskelerin de üretimini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Maskeler, ultraviyole ışınlarıyla ve kimyasallarla oluşturulan hijyenik ortamda bekletilerek sterilize edildikten sonra paketleniyor. Öğretmenlerin ve il müdürlüğünün aldığı kumaşlarla maske üretime devam edilirken, maske dikimine kadrolu öğretmenler, şoförler, usta öğreticilerde katılım sağlıyor.
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