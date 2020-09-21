banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Maskeler ultraviyole ışınları ile sterilize ediliyor

DÜZCE HALK EĞİTİM MERKEZİ, OKULLARDA KULLANILACAK MASKE ÜRETİMİNİ ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR. ÜRETİLEN MASKELER ULTRAVİYOLE IŞINLARI İLE STERİLİZE EDİLMESİNİN ARDINDAN PAKETLENEREK OKULLARA GÖNDERİLİYOR

DÜZCE 21.09.2020, 10:39
1
Maskeler ultraviyole ışınları ile sterilize ediliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Halk Eğitim Merkezi, okullarda kullanılacak maske üretimini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Üretilen maskeler Ultraviyole ışınları ile sterilize edilmesinin ardından paketlenerek okullara gönderiliyor.

Korona virüs salgını sonrasında harekete geçen Düzce Halk Eğitim Merkezi binlerce maske üreterek Düzcelilere dağıtımını gerçekleştirdi. Merkez pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim süreci öncesinde okullarda kullanılacak olan maskelerin de üretimini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Maskeler, ultraviyole ışınlarıyla ve kimyasallarla oluşturulan hijyenik ortamda bekletilerek sterilize edildikten sonra paketleniyor. Öğretmenlerin ve il müdürlüğünün aldığı kumaşlarla maske üretime devam edilirken, maske dikimine kadrolu öğretmenler, şoförler, usta öğreticilerde katılım sağlıyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378