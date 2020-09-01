Masal okulu projesi devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgını sonrasında başlattığı Masal okulu projesine devam ediyor. Düzce’nin tanınmış simaları ve Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in katıldığı masalları öğrenciler sosyal medya üzerinden izleyebiliyor.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü korona virüs salgını sonrasında başlattığı masal okulu projesine tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in ilk masalı okuması ile başlayan projeye birçok öğretmen, sanatçı ve Düzce’nin tanınmış simaları da katılım sağladı. Düzce Masal Okulu projesine destek vererek masal okuması yapan 18 öğretmen ve gönüllü okuyucu anonim masallardan okuyarak öğrencilerle paylaştılar. Çok beğeni alan masallar, öğrenciler tarafından keyifle dinlendi. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Anadolu’nun kültürel mirasını aktaran masallara devam edecek. Salgın hastalık sürecinde uzaktan eğitim ve canlı derslerle eğitim öğretime devam eden öğrencilerin güzel vakit geçirmesini ve bu sürede Anadolu’nun kültürel mirasına katkıda bulunmak için masal okumalarına devam edecek. Öğrenciler masalları sosyal medya üzerinden izleyebiliyor.