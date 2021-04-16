Masa başı personele de eğitim

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgın hastalığı döneminde uygulanan esnek ve dönüşümlü çalışma sürecinde belediye personelinin zamanını daha verimli değerlendirmesi, kişisel gelişimlerine katkı sağlaması ve nitelikli personel ile hizmet kalitesinin yükseltmek amacıyla çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenen uzaktan eğitimlere belediye personeli yoğun ilgi gösterdi.

Düzce Belediye personeli, Türkiye Belediyeler Birliği, Enerji Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi kuruluşların düzenlediği uzaktan eğitimlere katılmaya devam ediyor. Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün koordine ettiği eğitimlerde Çalışma Hayatında İş Disiplini ve Ahlak, Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri, Belediyelerde Doğru Telefon İletişimi, Kamu Personeli Etik İlkeleri, Etkin Kaynak Yönetimi, Yönetim Becerileri ve Motivasyon, Kurumsal Aidiyet ve Motivasyon, Dijital Yeni Dünya: Kamuda dijital Medya İletişimi ve Kriz Yönetimi gibi 107 eğitim programına çalışan personelin büyük çoğunluğunu katılım sağlarken 15 Nisan tarihine kadar 1852 saat online eğitim verildi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Sinan İnan, personelin bilgisini ve verimliliğini artırarak daha başarılı hizmet verebilmesi için eğitim planlaması yaptıklarını belirterek, “ Sahada çalışan personellerimiz için mesleki yeterlilik eğitimleri devam etmekte olup masada çalışan personellerimizin de online eğitimler kanalıyla eğitim alması planladık. Masada ve sahada işin ehli olan personelimiz ile hizmet vermek istiyoruz” İfadelerinde bulundu.