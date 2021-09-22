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Manevi danışmanlar ve eğitim koordinatörleri toplantıda buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de KYK yurtlarında öğrenciler konaklamaya başlarken, her bir yurtta görev alacak manevi danışmanlar ve eğitim koordinatörleri toplantıda bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE 22.09.2021, 11:10
Manevi danışmanlar ve eğitim koordinatörleri toplantıda buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de KYK yurtlarında öğrenciler konaklamaya başlarken, her bir yurtta görev alacak manevi danışmanlar ve eğitim koordinatörleri toplantıda bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Düzce’de Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerini ağırlamaya başladı. Özellikle 3 Ekim’den sonra öğrencilerini daha yoğun bir şekilde ağırlayacak olan yurtlarda danışmanlık yapacaklarda Düzce İl Müftülüğü tarafından belirlendi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, İl Müftülüğünden gelen manevi danışman ve eğitim koordinatörleri ile bir araya geldi. Yurtlarda barınan öğrencilere daha kaliteli hizmet sunabilmek için ön hazırlık toplantılarını yaptıklarını belirten Müdür Yazıcı, “Rehber hocalarımız ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yurtlarda ki öğrenci kardeşlerimize en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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