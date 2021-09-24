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Manevi danışmanlar göreve başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından KYK yurtlarında görev yapacak manevi danışmanlar görevlerine başladı. Nöbetçi yurt olarak hizmet veren Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci yurdunda göreve başlayan danışmanlar, öğrencilerin hizmetinde olacak.

DÜZCE 24.09.2021, 10:29
Manevi danışmanlar göreve başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından KYK yurtlarında görev yapacak manevi danışmanlar görevlerine başladı. Nöbetçi yurt olarak hizmet veren Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci yurdunda göreve başlayan danışmanlar, öğrencilerin hizmetinde olacak.

Düzce’de yaz boyunca nöbetçi yurt olarak faaliyet gösteren Mahpeyker Sultan Kız öğrenci yurdunda manevi danışmanlar göreve başladı. Düzce Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz, Kadın ve Erkek İl Genlik Koordinatörleri ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Manevi danışmanları ile Mahpeyker Sultan Kız Yurdu müdürü Nihan Kırca’yı ziyaret etti. Ziyarette yeni dönem manevi danışmanlık hizmetleri ve gençlik faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunurken, Mahpeyker Sultan Yurdunda görev alacak olan manevi danışmanlarda göreve başladı.

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