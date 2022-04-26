Mahalleler yeni çehresine kavuşuyor

Mahallelerde incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Mahallelerimizde eksik olan park, bahçe düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları en hızlı şekilde başlayacak" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Park ve Bahçeler Müdürü Beytullah Yılmaz ile birlikte mahalleleri ziyaret ederek, müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Günden, mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek taleplerini not aldı. Belediyenin 2022 yılı içerisinde mahalleler genelindeki park yatırımları, bahçe düzenlemeleri ve ağaçlandırma çalışmalarını inceleyen Günden, "Mahallelerimizde eksik olan park, bahçe düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları hızlı şekilde başlayacak" dedi.