Logo günü ile anlamlı birliktelik

Katılımcı, dinamik ve şeffaf yönetim anlayışıyla öncü uygulamalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Düzce Üniversitesi, önemli farkındalık uyandıran Logo Günü etkinliğini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirilen Logo Günü ile Düzce Üniversitesi mensupları; Düzce Üniversitesi’ne ait logolu kıyafetleri giyerek ve logolu ürünleri kullanarak kurum aidiyeti konusunda örnek bir dayanışma sergiliyor. Tüm yerleşkelerde ve birimlerde Ekim ayı Logo Günü’ne katılan üniversite mensupları, kurumsal kimlik ve kurum kültürü noktasında önemli katkılar sağlayarak anlamlı bir birliktelik oluşturuyor ve Düzce Üniversiteli olmanın gururunu yaşıyor.