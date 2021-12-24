Liseli öğrencilere sanatsal bilgiler verildi

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Parlak, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Etkinlikte takı tasarım ve ebru sanatı ile ilgili söyleşi ve workshop etkinlikleri gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında kuyumculukta yer alan telkari, ajur ve son zamanlarda Düzce’de ön plana çıkan bıçak süslemeciliği ile ilgili bilgileri öğrencilerle paylaşan Dr. Yusuf Parlak, atölye çalışmalarında ise geleneksel yöntemlerle hazırlanan ebrulu hat levhasının yapılışını uygulamalı olarak gösterdi. Özellikle levhaların yapılışında kullanılan geleneksel yapıştırma yöntemleri, kullanılan malzemeler ve süsleme teknikleri hakkında bilgiler veren Parlak, geçmişten günümüze kimlik mirasımız olan Geleneksel Türk Sanatlarını gelecek nesillere aktarmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Yusuf Parlak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyon hedefleri içerisinde yer alan Geleneksel Türk Sanatlarını; tanıma, anlama, gelecek nesillere aktarma ve her anlamda yeterliliğe sahip meslek elemanı yetiştirilmesinin önemini yaptığı uygulamalı çalışmalarla öğrencilere aktardı. Geleneksel Türk Sanatlarının tanıtılması ve yaşatılması konusunda da düşüncelerini dile getiren Parlak, “Özellikle Meslek Lisesi El Sanatları bölümleri ve Güzel Sanatlar Liselerini çok önemsiyorum. Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilerimiz, ön lisans ve lisans programlarına yerleşebiliyorlar. Geleneksel Türk Sanatları bölümünde temelleri atılmış olan öğrencilerimiz, bu bölümlerden mezun olduklarında yüksek lisans ve doktora programları ile alanlarında uzmanlaşabiliyor. Biz bu öğrencileri alanlarında daha iyi yönlendirip, geleceğe hazırlayabiliriz. Sanatsal beceriler lise döneminde kalıcı olarak gelişiyor. Özellikle El Sanatları bölümünden mezun olan öğrencilerin El Sanatları ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerine yönlendirilmeleri çok önemlidir. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmanın önemini öğrencilerimize anlatmaya çalıştık. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle öğrencilerimizin Sanat ve Tasarım Fakültelerine nasıl yerleşecekleri konusunda bilgiler verdik. Etkinliklerde sınav sistemi hakkında sorular yönelten öğrencilerin olması, bu alana olan ilginin ve etkinliğimizin iyi bir amaca hizmet ettiğini göstermiş oldu. Başta okul müdürlerimiz olmak üzere etkinlikte emekleri olan tüm hocalarıma teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.