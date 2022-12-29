Liseli gençler üniversitede

i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri gelecekte gidecekleri fakülteleri gezerek yetkililerden bilgiler aldılar.

Üniversite-şehir bütünleşmesini ve halkın Düzce Üniversitesi’ni daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla her ayın son Çarşamba günü düzenlenen "Açık Kampüs" uygulamasına bu ay, Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri konuk oldu.

Okul Müdürü Seyfettin Demirer, konuk öğretmenler ve 50 öğrenciden oluşan Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi misafir grubu, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Düzce Üniversitesi’nin çeşitli birimlerini ziyaret etti.

Fakültelerin ve Meslek Yüksekokullarının bölümleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, laboratuvarları, sosyal ve kültürel etkinlikleri başarıları ve kampüs hayatı hakkında konuk öğrencileri bilgilendiren Düzce Üniversitesi yetkilileri, öğrencilerin merak ettikleri tüm konulara açıklık getirdi.

Program; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç’in, konuk öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etmesi ve Genel Sekreter Nihat Yıldız’ın öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Düzce Üniversitesi gönüllüsü olan konuk öğretmen ve öğrenciler, kendilerine gösterilen yakın ilgi için teşekkürlerini iletti.