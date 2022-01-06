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Liseli gençler para biriktirerek Çad’a su kuyusu açtırdı
Orta Afrika ülkesi olan Çad’da Diyanet işleri Başkanlığı aracılığıyla su kuyusu açtırdı.
DÜZCE 06.01.2022, 09:57
Orta Afrika ülkesi olan Çad’da Diyanet işleri Başkanlığı aracılığıyla su kuyusu açtırdı.
Maddi zorluklar sebebiyle su çıkarılamayan Afrika kıtasında yaşayan insanların günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve tarım alanında kuraklıktan dolayı yaşanan verimsizliğin önüne geçilmesi amacıyla öğrenciler tarafından başlatılan yardım kampanyasının ardından Kuzey-Orta Afrika ülkesi olan Çad’ın bir köyünde açılan su kuyusu açtırıldı. Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yöneticileri, öğretmenleri, velileri ile mezun öğrenciler kampanyaya destek verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılan bağış ile birlikte su kuyusu ülkede açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.