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Lise öğrencileri Vali Atay’la buluştu
DÜZCE (İHA) – Akçakoca Fen Lisesi öğrencileri Vali Cevdet Atay ile bir araya geldi.
DÜZCE 01.03.2022, 10:45
DÜZCE (İHA) – Akçakoca Fen Lisesi öğrencileri Vali Cevdet Atay ile bir araya geldi.
Vali Atay, bir dizi ziyaret ve incelemeler için gittiği Akçakoca’da okulları da ziyaret etti. Ortaokul ve ilkokul ziyaretleri gerçekleştiren Atay, daha sonra Akçakoca Fen Lisesi’ne geçti. Fen Lisesi öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Vali Atay, daha sonra öğretmenler ile bir araya geldi. Okul hakkında idarecilerden bilgi alınmasının ardından öğretmenlerden öğrencilerin durumu ile ilgili bilgi aldı.