Lise öğrencileri Düzce Üniversitesini gezdi

Düzce Üniversitesi, Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine Konuralp Yerleşkesi’ni tanıtarak, yerleşke içerisinde bulunan fakülte, laboratuvar ve araştırma uygulama merkezleri hakkında bilgiler verdi.

Düzce Üniversitesi’ni yakından görmek isteyen Kocaelili öğrenciler, kendilerine eşlik eden rehber öğretmenleriyle birlikte yerleşkeyi yerinde inceleme fırsatı buldular. Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve İşletme Fakültesi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alan öğrenciler, Düzce Üniversitesi hakkında merak ettikleri konularda da görevli akademisyenler tarafından bilgilendirildi.

Kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, üniversite eğitimi hakkında bilgi sahibi olmalarının gelecekteki tercihlerine olumlu yansımaları olacağını dile getirdiler.