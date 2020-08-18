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Lisanslı judocular antrenmanlarını sürdürüyor
DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI LİSANSLI JUDOCULAR ANTRENMANLARINI SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE DÜZCE GENÇLİK MERKEZİ SPOR SALONUNDA SÜRDÜRÜYOR.
DÜZCE 18.08.2020, 12:01
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı lisanslı Judocular antrenmanlarını sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde Düzce Gençlik Merkezi spor salonunda sürdürüyor.
Korona virüs salgını nedeni ile uzun süre spor salonlarından uzak kalan lisanslı sporcular antrenmanlarına başladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı lisanslı judocularda uzun bir aranın ardından antrenmanlarına başladı. Düzce Gençlik Merkezi spor salonunda sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde lisanslı judocular antrenmanlarını sürdürüyor.
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