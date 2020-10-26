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LGS gezegeninde neredesin? etkinliği yapıldı
DÜZCE BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ GELECEK DENEME SINAVLARINA YÖNELİK HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ, MORAL VE MOTİVASYONLARININ ARTIRILMASINA YÖNELİK “LGS GEZEGENİNDE NEREDESİN?” ETKİNLİK YAPILDI.
DÜZCE 26.10.2020, 15:28
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DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Kolejinde 8. Sınıf öğrencileri gelecek deneme sınavlarına yönelik hedeflerinin belirlenmesi, moral ve motivasyonlarının artırılmasına yönelik “LGS Gezegeninde Neredesin?” etkinlik yapıldı.
Düzce Bahçeşehir Kolejinde 8. sınıf öğrencileri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü KAREM etkinliğimizde bu hafta "LGS Gezegeninde Neredesin?" adli interaktif etkinlikle öğrencilerin gelecek deneme sınavlarına yönelik hedeflerinin belirlenmesi, moral ve motivasyonlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Öğrenciler, her hafta sınav sonrasında yeni hedefler belirleyerek hedeflere ne kadar ulaştıkları ve hedeflere ulaşmak için ne yapmaları gerektiği konuştu.
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