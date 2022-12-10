Lastikçilerde yoğunluk sürüyor

Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibari ile ülke genelinde başlaması ile birlikte lastikçilerde de yoğunluk sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araç sürücülerine ise 1152 lira ceza kesilecek. Düzce’de araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Sanayi esnafı, son 1 haftada yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğinin değişim ücreti 300 liradan başlıyor.

“Yoğun bir talep var”

1 aralık itibari ile talep yoğunluğu yaşandığını dile getiren işyeri sahibi Cemal Aksan, “Şu anda müşterilerimizin yoğun bir talebi var. 1 Aralık itibari ile ticari araçlar için kış lastiği uygulaması başlatıldı. 1 Aralık’tan öncede ticari araçlar lastiklerini taktırmaya gelmişti. Hava sıcaklıklarının düşmesinden ötürü artık kış şartlarının da kendisini göstermesinden ötürü psikolojik olarak insanlar kışın geldiğini düşünüyorlar. O yüzden vatandaşlar kış lastiklerini almaya başladılar. Hazırda olan lastiklerini taktıran veya yeni lastik alan sürücüler sanayi çarşılarına veya lastikçilerde yoğun bir kalabalık oluşturmakta” ifadelerini kullandı.