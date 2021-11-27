KYK yurdunda kronikleşen su israfı sonunda çözüldü

Düzce’de KYK Yurdunda çok uzun zamandır devam eden ısıtma sistemi su kaybı 4 ay süren sıkı çalışma sonrası tespit edilerek çözüldü. Çalışma ile aylık bin tondan fazla su tasarruf sağlanmış oldu.

Düzce Gençlik ve spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak Kredi Yurtlar Kurumu Konuralp Kız Öğrenci Yurdu’nda uzun yıllardır kronik hale gelen ısıtma sistemindeki su kaybı problemi, yurt teknik personelleri tarafından giderildi. 6 Bloktan oluşan Konuralp Yurdu, büyük bir titizle tek tek vanalarına kadar bakılarak sorunu çözülmeye çalışıldı. Uzun yıllardır çözülemeyen problem sonucunda Eylül ayında günlük 6 ton, Ekim ayında günlük 24 ton, Kasım ayında ise günlük 40 ton su kaçağı oluştu. Teknik personeller 4 aylık bir çalışmanın ardından sorunun kaynağını bularak arızayı giderdi. Uzun yıllardır bulunamayan ve çözülemeyen bu sorunun ardından aylık 1080 ton su, doğalgaz ve elektrik tasarrufuna gidilmiş oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’da yurt idaresine ve teknik ekibe yaptıkları özverili çalışma sonucunda tasarruf ettirecek sorunu çözdükleri için teşekkür etti.