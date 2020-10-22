KYK öğrencileri kan bağışında bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu ve Kızılay iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu içerisinde gerçekleştirilen kan bağışlama etkinliğine öğrenciler ve yurt personelleri destek verdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, toplumda kan bağışı bilincinin ve farkındalığının oluşması, gençler arasında kan vermenin öneminin anlaşılması, düzenli ve gönüllü kan bağışçısı sayısının arttırılması amacıyla Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunduklarını belirterek, kanın acil bir ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti.

İl Müdürü Yazıcı, ”Türk Kızılay’ına destekte bulunmak ve ihtiyacı olanlara faydalı olabilmek adına hem öğrencilerimizle hem de personellerimizle kan bağışına destek oluyoruz. Umuyoruz ki düzenli olarak yaptığımız bu bağışlarla ihtiyacı olan insanlara faydalı oluruz” ifadelerinde bulundu.