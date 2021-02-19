Son Dakika
KVKK semineri tamamlandı
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) bilgilendirme semineri sona erdi.
DÜZCE 19.02.2021, 10:45
2
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) bilgilendirme semineri sona erdi.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası çevrimiçi yayın sistemiyle gerçekleşen kişisel verilere ilişkin mevzuat, türk ceza kanunu açısından kişisel veriler, kişisel verileri koruma kanunu gerekçesi, kişisel verilerin korunması kanunu genel ilkeleri, kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikteki kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin aktarılması, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, yasadan önce toplanmış veriler konuları işlendi.Avukat Ceyda Cimilli Akaydın’ın konuşmacı olarak katıldığı seminer, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.