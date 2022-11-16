Kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği 17 Kasım 2022 günü sabah saat 09 ile gece saat 23.59 arasında esecek olan kuvvetli rüzgar için uyarı yaptı.

Yapılan uyarıda “17 Kasım 2022 Perşembe günü rüzgarın; Batı Karadeniz Bölgesi

(Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) ile İç Anadolu’nun kuzeyinde (Çankırı, Kırıkkale) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve

doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.