DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ülke genelinde ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi başlattı. Proje kapsamında okullara ulaştırılacak kitaplar ile ilgili kampanya başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde kütüphanesiz okul kalmasın projesini başlatarak ülke genelinde okullara kütüphane oluşturmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’da kütüphanelere kitap ulaştırmak için kolları sıvadı. Ülke genelinde bir çok noktada bulunan okullara kitaplar bağışlanırken, Düzce Kültür ve Turizm Müdürlüğü’de kitap toplama kampanyası başlattı. Yeni kurulacak okul kütüphaneleri için kitap bağışlarını beklenirken, toplanacak kitaplar Düzce İl Halk Kütüphanesi’ne ulaştırılacak. Kampanyaya son bağış tarihi ise 28 Şubat 2022 olarak belirlendi.