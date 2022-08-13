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Kütüphanede taş boyama etkinliği yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi tarafından başlatılan ‘Kütüphanede buluşalım’ etkinlikleri çerçevesinde taş boyama etkinliğine çocuklar ilgi gösterdi.

DÜZCE 13.08.2022, 09:46
Kütüphanede taş boyama etkinliği yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi tarafından başlatılan ‘Kütüphanede buluşalım’ etkinlikleri çerçevesinde taş boyama etkinliğine çocuklar ilgi gösterdi.

Düzce’de kitap okuma alışkanlıklarının arttırılması, çocukların kütüphane faaliyetleri konusunda bilinçlendirilmesi için İl Halk Kütüphanesi tarafından ‘kütüphanede buluşalım’ etkinlikleri başlatıldı. Dönem boyunca yüzlerce çocuğun ziyaret ettiği kütüphane, yaz aylarında da boş durmayarak çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak kütüphanede ki çocuklarla taş boyama etkinliği gerçekleştirildi. Çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte toplanan taşlara çeşitli resim figürleri yapıldı.

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