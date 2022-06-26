banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu

Kütüphaneciler Akçakocalı okurlar ile buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu, beraberindeki kütüphaneciler ile birlikte Akçakocalı kitapseverlerle buluştu.

DÜZCE 26.06.2022, 10:09
Kütüphaneciler Akçakocalı okurlar ile buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu, beraberindeki kütüphaneciler ile birlikte Akçakocalı kitapseverlerle buluştu.

Düzce’de, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nün girişimleriyle tüm ilçelerde kütüphaneler açıldı. Binlerce kitap okurlarla buluşturulurken, kütüphanelerde de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu da, bu etkinlikleri desteklemek amacıyla ilçeleri gezerek, halk kütüphanelerinde okurlar ile bir araya geliyor. Bu çerçevede kütüphaneci Arzu Güvenç, Hilay Ay ve Tuğba Narinç ile birlikte Akçakoca’ya giden Kurtoğlu, kütüphanenin önemini anlattı.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu