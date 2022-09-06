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Kütüphane bu kez mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını ağırladı
DÜZCE (İHA) – Fındık işçisi olarak Güney Doğu ve Doğu illerinden Düzce’ye gelen mevsimlik işçilerin çocukları, Düzce’de kütüphanede ağırlandı.
DÜZCE 06.09.2022, 10:03
DÜZCE (İHA) – Fındık işçisi olarak Güney Doğu ve Doğu illerinden Düzce’ye gelen mevsimlik işçilerin çocukları, Düzce’de kütüphanede ağırlandı.
Düzce’nin en önemli ekonomik ürünlerinden birisi olan fındığın toplanma çalışmaları devam ediyor. Fındık toplamak için mevsimsel olarak Düzce’ye Güney Doğu ve Doğu şehirlerinden gelen mevsimsel tarım işçilerinin çocuklarına yönelik de etkinlikler devam ediyor. Daha önce Düzce Belediyesi’nce ağırlanan çocuklar bu sefer İl Halk Kütüphanesi’nde ağırlandı. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik düzenlenen etkinliklerde çocuklara kütüphane oryantasyonu, masal anlatımı, dans, spor ve ritim gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
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|5
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|3
|5
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|4
|5
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|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
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|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
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|6
|9
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|6
|8
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|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
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|6
|4
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|6
|4
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|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
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|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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