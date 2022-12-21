Kutsal topraklara uğurlandılar

DÜZCE(İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığı ile umre vazifesini yerine getirmek üzere Düzce’den yola çıkan kafile dualarla uğurlandı.

Yığılca İlçe Müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama törenine İlçe Müftüsü Dr. Seyhan Özsoy ve umreye gidecek olanların aileleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Özsoy “Sizler Rabbimizin misafirisiniz. Mekke’ye Medine’ye selamımızı götürün. Hz. Peygamber (s.a.v) umreye giden Hz. Ömer’e ‘Kardeşciğim duanda bizi de unutma’ dedi. Bizimde siz umrecilerimizden isteğimiz duanız da bizi, Yığılca’mızı, memleketimizi, bütün Müslümanları unutmamanız” dedi.

Program İlçe Müftüsü Özsoy’un yaptığı duanın ardından 17 kişilik kafile kutsal topraklara uğurlandı.