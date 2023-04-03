Kutsal topraklara uğurlandılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’den umre vazifesi için kutsal topraklara gidecek olanlar düzenlenen programla uğurlandılar.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Ramazan ayında umre vazifesini yerine getirmek üzere Düzce’den yola çıkan 47 kişilik umre kafilesi için Düzce İl Müftülüğü tarafından uğurlama töreni düzenlendi. Cedidiye Camii’nde düzenlenen uğurlama törenine Müftü Osman Aydın, müftülük personeli, din görevlileri ve umrecilerle aileleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Müftü Osman Aydın’ın yaptığı duanın ardından umreci adaylarının kutsal topraklara uğurlanması ile son buldu.