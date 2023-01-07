Kutsal topraklara gedecek umrecilere eğitim

DÜZCE(İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile Umre vazifesini yerine getirmek üzere Düzce’den kutsal topraklara gedecek olan 235 kişi bilgilendirdi.

Müftülük Konferans Salonunda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminer, İl Müftüsü Osman Aydın’ın konuşmasıyla devam etti. Aydın, “Sizler milyarların, milyonların içerisinde Allah’ın seçtiği özel kullarsınız. Çıkmış olduğunuz bu yolculuk hiçbir yolculuğa benzemez ve hiçbir dünya nimeti ile ölçülemez. Artık sizler birer elçisiniz. Bu kutsal yolculuk sonrasında çevrenize, yakınlarınıza, komşularınıza karşı artık bir elçi oldunuz” dedi.

Seminer, Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz’un umre yolculuğuna çıkmadan önce maddi/manevi hazırlık, Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya’nın umrenin hikmeti ve umrede ki sembollerin anlamı bilgilendirmeleriyle devam etti.

Müftü Yardımcısı Derya Topalcık tarafından ise kadınlara özgü konular hakkında bilgiler verildi.

Seminer sonunda umreci adaylarına sağlık ekipleri tarafından aşıları yapıldı.