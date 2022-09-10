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Kusursuz kafe personeli elma topladı
Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve engelli bireylerin hizmet sunduğu Kusursuz Kafe çalışanları, elma hasadına katıldı.
DÜZCE 10.09.2022, 12:26
Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve engelli bireylerin hizmet sunduğu Kusursuz Kafe çalışanları, elma hasadına katıldı.
Kusursuz Kafe personelleri, Düzce Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde hazırlanan Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesinin gerçekleştirildiği alana destek ziyaretinde bulundu. Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi dahilinde organik tarım çalışmalarının gerçekleştirildiği FÜPAŞ arazisini ziyaret eden özel bireyler önlüklerini giyerek elma toplanmasına yardım etti.
Kusursuz kafe personeli topladıkları elmaları pekmez ve komposto yapacak.
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|5
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|5
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|5
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|4
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|3
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|3
|2
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|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
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|6
|15
|2. M.City
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|14
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|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
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|6
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|6
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|6
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|6
|4
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|6
|1
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|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
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|9
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|7
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|7
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|4
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|4
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|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
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|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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