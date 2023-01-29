Kuşlar göç etti, bina boyandı

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün hizmet binasının dış cephesindeki tadilat, kuşların yuva yapması neticesinde durdurulmuştu. Kuşların göç etmesiyle binanın tadilatı ve boyama işlemi tamamlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü?nün hizmet binasında yapılan tadilatlar, kuş yuvaları sebebiyle durdurulmuş, yuvaların olduğu yerlerin dışında kalan her yer boyanmıştı. Dış cephe boyama işlemi esnasında kuş yuvalarına dokunmayan ekipler, kuşların göç etmesiyle birlikte binanın son tadilat ve boyama işlemlerini de tamamladı.