DÜZCE(İHA) –Düzce Erdemliler Derneği tarafından düzenlenen ‘kuşaktan kuşağa aşure’ isimli etkinlikte dedeler, torunlarıyla babalar oğullarıyla aşure dağıttı ve birlikte aşure yedi.

Erdemliler Derneği, Kuşaklar Buluşuyor projesinde bir etkinliğe daha imza attı. Çilimli ilçesinde yapılan kuşaktan kuşağa aşure isimli etkinlikle dedeler, torunları ile, babalar oğulları ile aşure dağıttı ve birlikte aşure yedi.

Proje koordinatörü Hasan Karadayı “Projemizin amacı kuşakların birlikte etkinlikler, faaliyetler. Bu anlamda aşure dağıtımı iyi bir fırsat oldu. Ülkemizin kültürel yapısına benzeyen aşure tatlısı tüm içerdiği malzemelerin kendi renk, tat ve kokularını kaybetmeden birlikte yeni bir tat ortaya çıkardı. Tıpkı ülkemizde yaşayan değişik ırk, mezhep, kültürel farklılıklara sahip insanların ülkemizin zenginliği gibi“ dedi.

Toplumun tüm kesimleri tarafından katılım sağlanan etkinlik dernek merkezinde kuşaklara dondurma ve çay ikramı ile sona erdi.