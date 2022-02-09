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Kurumsal temsil ve protokol eğitimi gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu ve TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen, Devlet Protokolü ve Kurumsal Nezaket Kuralları kurumsal temsil ve protokol eğitimi gerçekleştirildi.

DÜZCE 09.02.2022, 18:05
Kurumsal temsil ve protokol eğitimi gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu ve TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen, Devlet Protokolü ve Kurumsal Nezaket Kuralları kurumsal temsil ve protokol eğitimi gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen eğitime Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, TSO Başkanı Tuncay Şahin, Genel Sekreter Mürvet Gül Turhan, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem, kurum protokol müdürleri ve iş dünyası temsilcileri katılım sağladı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem, “Görgü kuralları toplumun en önemli değerleri arasında yer alır. Biz bu değerleri yeniden hatırlamak ve protokol kurallarının en ince detaylarını siz değerli misafirlerimize aktarmak için bu işin zirvesinde yer alan Devlet Protokolü ve kurumsal nezaket kuralları Uzmanı İhsan Ataöv’ü odamıza davet ettik“ dedi.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin düzenledikleri eğitimlere yılda 4 binden fazla katılım olduğunu belirterek “Yaptığımız anketlerde ve yaptığımız görüşmelerde bu eğitim konusunun çok talep edildiğini gördük. Bugün de bu talebi yerine getirmekten memnuniyet duyuyoruz. Çoğu kimsenin farkında değil, ancak Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ilimizde iş dünyasına ve bireysel gelişime yönelik en çok eğitim ve seminer düzenleyen kurumdur. Eğitim ve seminerlerimize her yıl ortalama 4 bin kişi katılıyor. Bundan sonraki süreçte mesleki eğitimlere de ciddi ağırlık vereceğimizi göreceksiniz. Bu akşam bu eğitime katılmış olmanız farkındalık düzeyinizin yüksek olduğunu gösteriyor. Önümüzde yıllarda dijitalleşme, yapay zeka ve diğer yüksek teknolojiler her alanda hakim konuma gelecek. Bu gidişata ayak uydurmak zorundayız. Dünya o kadar hızlı ve büyük bir değişim içerisinde ki, dünden daha iyi olmadığımız sürece hep kaybeden olmaya mahkumuz. Bu yüzden sürekli kendimizi eğitmek ve geliştirmek zorundayız. Biz Oda olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu fazlası ile yerine getirmeye hazırız. Ben çok verimli bir konferans olacağını düşünüyorum“ ifadelerini kullandı.

Devlet Protokolü ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, resmi ve sosyal hayatta uyulması gereken protokol kuralları hakkında genel bilgiler verdi. Temsil ve protokol yönetiminde, nezaket ve saygı kurallarının uygulanması durumunda hiçbir sorunun yaşanmayacağını ifade eden İhsan Ataöv, üst düzey yöneticilerin karşılanması ve tokalaşma konusunu uygulamalı olarak anlattı. Devlet törenleri, diplomatik toplantılar gibi protokolün uygulanması gereken yerlerde katılımcıların oturma düzenine ve hitap biçimlerine de ayrıntılı şekilde değinen Ataöv, resmi hayatta kişilerin yerine unvanların olduğunu, protokolde kişiye değil makama saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Yaklaşık iki saat süren ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, günün anısına İhsan Ataöv’a hediye takdim etti. Eğitim, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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