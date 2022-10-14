0 galip ayrıldı.

Gençlik ve Spor Düzce Müdürlüğü tarafından amatör sporların geliştirilmesi ve özendirilmesi için Amatör Spor Haftası etkinlikleri dahilinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası devam ediyor. Grup maçlarının oynandığı turnuvada ilk maçını 2-0 kaybeden Düzce Basın takımı ikinci maçında Düzce Orman takımı ile karşı karşıya geldi. Yeni Koç Nurullah Çelebi ile sahaya çıkan Düzce Basın maçın ilk setinde rakibini 25-16, ikinci setinde ise 25-20 yenerek sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Düzce Basın takımı gruptaki son maçında 18 Ekim 2022 Salı günü saat 20.00’da Sosyal Güvenlik takımıyla karşılaşacak.