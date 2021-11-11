Kurum amirleri koordinasyon toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kurum ve kaymakamlar toplantısı Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce il genelinde yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler ile ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında AFAD toplantı salonunda vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda hem yapılan projeler, hem de 2022 yılında yapılması planlanan projeler görüşüldü.