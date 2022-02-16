Kurul değerlendirme toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Yeşiltepe ilkokulunda dönem başı kurul değerlendirme toplantısı gerçekleştirilerek, ikinci dönemde yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Düzce’de Yeşiltepe ilkokulunda okul idaresi ve öğretmenler tarafından değerlendirme toplantısı yapıldı. Okulda ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yapmış olduğu toplantılar ile geçmiş dönem değerlendirildi. Daha sonra ikinci dönem ile ilgili yapılması gereken çalışmalar ve planlanan projeler görüşüldü.