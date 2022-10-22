Kurt “Samimiyetle söylenen söz kulaktan gönle gider

i Nebi Konferansında konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, “Samimiyetle söylenmeyen söz kulaktan girip kulaktan çıkar. Ama samimiyetle söylenen söz kulaktan gönle gider kalbe yerleşir hayatta görülür ve tesir gösterir” dedi.

Düzce Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftası etkinlikleri çerçevesinde bir konferans düzenlendi. Müftülük Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak ise Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt katıldı.

Kurt, Hz. Peygamber’in (s.av.) niteliklerini bahsederek, "Sevgililer sevgilisi Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) tebliğ ve davetinde öne çıkan önemli hususiyet hiç şüphesiz onun tebliğ ettiği hakikatlere, insanları davet ettiği güzelliklere herkesten önce gönülden inanması, iman etmesidir. Efendimiz (s.a.v) tebliğ ve davetinde ihlas ve samimiyeti kuşanmış bir peygamberdi. İyilik ve güzelliklerin tebliğinde temel gaye Allah rızası olmalıdır. Biz cemaatimize, kardeşlerimize, evlatlarımıza, komşumuza ve akrabalarımıza bir takım iyilik ve güzellikler anlatıp onunda dinlemesini istiyorsak, samimi olmak zorundayız. Samimiyetle söylenmeyen söz kulaktan girip kulaktan çıkar. Ama samimiyetle söylenen söz kulaktan gönle gider kalbe yerleşir hayatta görülür ve tesir gösterir” dedi.

Program sonunda Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren din görevlilerimize protokol tarafından hediyeleri takdim edildi.