Kurslarda yürütülen çalışmalar incelendi

Düzce Müftüsü Rüstem Can Konuralp 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Yatılı Hafızlık Kur’an kurslarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kursların sınıflarını tek tek ziyaret edip incelemelerde bulunan Müftü Can, öğrencilere de çeşitli sorular sorarak eğitimlerinde gelinen son durumları ile ilgili bilgi aldı. Öğrenciler ile sohbet eden Müftü Can, daha sonra kurslarda yürütülen çalışmalar hakkında da öğreticilerden bilgi aldı.