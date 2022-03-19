Kursiyerlere dolandırıcılıkla mücadele eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın kurslarında bulunan kursiyerlere polis ekiplerince KADES ve dolandırıcılık ile mücadele eğitimi verildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde eğitim faaliyetleri tüm hızı ile devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde SODAM kurslarına giden kadın kursiyerlere eğitim verdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Düzce Kadın Emeği Merkezi’nde verilen eğitimlerde ilk olarak KADES programının tanıtımı yapıldı. Ekipler daha sonra kadın kursiyerlere Dolandırıcılık ile mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulundu.