Kursiyerler mağara gezisinde buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, il genelinde eğitim gören kursiyerler, Sarıkaya Mağarası’nı gezdi

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Düzce’de kadınlara yönelik gerçekleştirdiği sosyal donanım merkezlerinde ki çalışmalarını sürdürüyor. İl merkezinde ki kursiyerlerin yanı sıra ilçelerde de bulunan SODAM kursiyerleri ile birlikte kaynaşma etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede SODAM meslek edindirme kurslarında eğitim gören kadın kursiyerler Yığılca Sarıkaya Mağarasını ziyaret etti. Kursiyerler daha sonra Yığılca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi’nde ki kursiyerler ile bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.