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Kursiyerler depremzede çocuklar için yaptı
ÇİLİMLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ AHŞAP KURSUNA GİDEN KURSİYERLER YAPTIKLARI AHŞAP OYUNCALARI DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARA GÖNDERDİLER.
DÜZCE 01.04.2023, 12:42
DÜZCE(İHA) – Çilimli Halk Eğitim Merkezi ahşap kursuna giden kursiyerler yaptıkları ahşap oyuncaları deprem bölgesindeki çocuklara gönderdiler.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Düzce’nin Çilimli ilçesinde ki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden ahşap kursunda kursiyerler beşik, araba, hayvan figürlü oyuncaklar yaptılar. Deprem bölgesindeki çocukların yüzlerini bir nebze de olsa güldürmek üzere hazırlanmış doğal ahşaptan yapılmış özgün oyuncaklar bölgeye yola çıkmak üzere hazırlandı. Kursiyerler “Birlikte yeniden ayağa kalkacağız” dediler.