Kurs öğrencilerine ambulanslar tanıtıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce’de Yaz Kuran Kurslarında eğitim gören çocuklara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ambulansların tanıtımını yaptı.
DÜZCE(İHA) – Düzce’de Yaz Kuran Kurslarında eğitim gören çocuklara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ambulansların tanıtımını yaptı.
Düzce il Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinden bulunan UMKE, Müftülüğe bağlı faaliyet gösteren yaz kuran kurslarında eğitim gören çocuklara ambulansların tanıtımı gerçekleştirdi. Merkez Fatma Ana Hatun Kuran Kursu, Koçyazı Mahallesi Zahidülkevseri Kuran Kursu ve Hamiyet Mahallesi Ertan Nihat Kız Kuran Kursunda eğitim gören 4-12 yaş arası çocuklar büyük ilgili gösterdi. Ambulansa binen çocuklar merak ettikleri tüm soruları sordular.
Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, amaçlarının çocukların Acil Sağlık Hizmetleri konusunda temel bilgiler ile donatılması, ambulans donanımının görsel olarak tanıtılması, 112 Acil hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve asılsız çağrı yapılmaması, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli ve etkin olması amacıyla farkındalık eğitimlerinin verildiğini belirtti.
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