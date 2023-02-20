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Kurs, eğitim, proje ve tanıtım protokolü imzalandı
DÜZCE (İHA) – Düzce’de Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarda ve kurumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin tanıtımının yapılması için protokol imzalandı.
DÜZCE 20.02.2023, 13:08
DÜZCE (İHA) – Düzce’de Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarda ve kurumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin tanıtımının yapılması için protokol imzalandı.
Asılsız çağrıların azaltılması için Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte işbirliği protokolü hazırladı. Bu çerçevede hazırlanan protokol Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında imzalandı. Bu çerçevede Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okul ve kurumlarda kurs, eğitim, proje ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmaları ise 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak.