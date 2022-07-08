Kurban kesimi öncesi ve sonrası yapılması gerekenler

Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şeref Ali Karanfil, kurban kesimi öncesi ve sonrası vatandaşların dikkat etmesi gereken konulara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Bir yıl boyunca kesilen hayvanların yüzde 25’inin Kurban Bayramı’nda kesildiğini söyleyen Şerif Ali Karanfil, vatandaşları ’bulaşıcı hastalıklar’ konusunda uyardı. Satış yerlerinden hayvan kesimine, etlerin muhafazasından tüketimine kadar olan sürecin, insan ve çevre sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Karanfil, yasal kuralların önemine de değindi. Karanfil, "Kurbanlık hayvanların kulak küpelerinin, hayvan pasaportlarının ve veteriner sağlık raporunun olması çok önemlidir. Vatandaşlar özellikle bu hususlara dikkat etmelidir" dedi.

"Kurban fırsat bilinerek ’damızlık değeri kaybolan’ dişiler kesilmelidir"

Karanfil, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlıklı hayvanın tüyleri parlak ve yatık, besi kondüsyonu iyi olur. Ağız ve burun akıntısı olmaz. Yeni doğum yapmış hayvanlar kurban edilmemeli ve dişi hayvanların gebelik kontrolleri yapıldığına dikkat edilmelidir. Hayvan varlığımızın yetersizliğinden dolayı dişi hayvanlar mümkün olduğunca kesilmemeli ya da kurban fırsat bilinerek ’damızlık değeri kaybolan’ dişiler kesilmelidir. Kesim işlemi esnasında hijyenik kesim yerleri tercih edilmeli, kesimin gırtlak, atardamar-toplardamar ve nefes-yemek borusu ile birlikte olmasına özen gösterilmeli, kesim esnasında omuriliğin kesilmemesine dikkat edilmelidir. Çünkü erken kesilen omurilik nedeniyle kanın yeterince vücuttan atılamaması ile birlikte etin kalitesi ve dayanıklılığı kaybolacaktır"

"Etler, ısısının düşmesi için yaklaşık 5-6 saat bekletilmeli"

Kesim sonrası etlerin, güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizen Karanfil, "Aynı zamanda etler, ısısının düşmesi için yaklaşık 5-6 saat bekletilmeli. Daha sonra üst üste gelmeyecek şekilde buzdolabına kaldırılmalıdır. Bu etlerin buzdolabında 5-6 günlük ömürlerinin olduğu unutulmamalı. Aynı şartlarda kıymanın ömrünün 3 gün olduğu, uzun süreli muhafazanın -18 derecelik derin dondurucularda olabileceği unutulmamalıdır. Kavurma yaptıktan sonra dondurulan etler ise daha uzun süre dayanabilmektedir"