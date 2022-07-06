Kurban Bayramı öncesi Düzce’de trafik uygulaması

Düzce Bölge Trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi D-100 Karayolu üzerinde her iki yönde seyahat eden araçlar için kontrol noktaları kurdu.

Kurban Bayramı öncesi Düzce Bölge Trafik ekipleri, D-100 Karayolu her iki yöne denetim yaptı. Polis ekipleri; emniyet kemeri, hız ve cep telefonu ile konuşan araç sürücülerini özellikle kontrol etti. Yapılan uygulamalarda, hatalı ve kurallara sürücülere ise cezai işlem uygulandı.