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Kurban Bayramı öncesi Düzce’de trafik uygulaması

Düzce Bölge Trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi D-100 Karayolu üzerinde her iki yönde seyahat eden araçlar için kontrol noktaları kurdu.

DÜZCE 06.07.2022, 11:55
Kurban Bayramı öncesi Düzce’de trafik uygulaması

Düzce Bölge Trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi D-100 Karayolu üzerinde her iki yönde seyahat eden araçlar için kontrol noktaları kurdu.

Kurban Bayramı öncesi Düzce Bölge Trafik ekipleri, D-100 Karayolu her iki yöne denetim yaptı. Polis ekipleri; emniyet kemeri, hız ve cep telefonu ile konuşan araç sürücülerini özellikle kontrol etti. Yapılan uygulamalarda, hatalı ve kurallara sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

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