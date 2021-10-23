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Kuran kursu öğreticilerine proje tanıtımı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Düzce’de faaliyetlerine devam eden Kuran kursu öğreticilerine tanıtıldı.

DÜZCE 23.10.2021, 11:03
Kuran kursu öğreticilerine proje tanıtımı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Düzce’de faaliyetlerine devam eden Kuran kursu öğreticilerine tanıtıldı.

Düzce Müftülüğünce, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Uyuşturucu ile mücadelede ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinin tanıtımı yapıldı. Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanmasının önüne geçmek uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla hayata geçirilen proje tanıtımı, Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli yetkili polisler tarafından gerçekleştirildi. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında iki güne yayılarak yapılan tanıtım programına Kur’an Kursu Öğreticileri katıldı.

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