Kur’an kurslarında eğitim öğretim dönemi başladı

6 yaş Kur’an Kurslarında 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı, coşku ve heyecanla başladı.

Korona virüs salgını sonrasında uzun bir süre yüz yüze eğitim verilemeyen hafızlık ve 4-6 yaş Kur’an Kurslarında eğitim öğretim sezonu başladı. Düzce İl Müfütüsü Rüstem Can, beraberindeki il müftü yardımcısı Derya Topalcık ile birlikte Ertan Nihat Yılmaz 4-6 yaş Kur’an Kursu, Hamidiye ve Konuralp Hafızlık Kız Kur’an Kurslarını ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrenciler ve kurs öğreticileri ile bir araya gelen İl Müftüsü Rüstem Can, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileklerinde bulunurken, öğrencilere de başarılar diledi.