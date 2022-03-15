Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

Düzce’de jandarma trafik ekipleri kuralla uymayan 11 araç sürücüsüne yaklaşık 13 bin TL cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri Düzce-Akçakoca karayolu, Gölyaka ve Çilimli ilçe bağlantı yollarında uygulama yaptı. Uygulamalar sırasında 126 araç kontrol edilirken kurallara uymayan 11 sürücüye 12 bin 783 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda 4 araçta trafikten men edildi.