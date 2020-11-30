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Kurallara uymayan avcılara geçit yok

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av kurama ve kontrol faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan avcıların avlarına ve tüfeklerine el koyarak tutanak tuttular.

DÜZCE 30.11.2020, 15:15
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Kurallara uymayan avcılara geçit yok
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Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av kurama ve kontrol faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan avcıların avlarına ve tüfeklerine el koyarak tutanak tuttular.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler av koruma kontrol faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan koruma faaliyetlerinde 72 belgeli avcı kontrol edilirken 10 kişiye av kabahatinden dolayı tutanak tanzim edilerek toplamda 7 bin 392 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 1 adet takozsuz tüfeğe de el konuldu. Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek kurallara uyarak avlananlara teşekkür ettiler.
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