Kumbaralarındaki paraları bağışladılar

DÜZCE(İHA) – Kur’an kursunda eğitim gören minik öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremden etkilenen kardeşleri için bağışladılar.

Düzce İl Müftülüğüne bağlı Değirmenbaşı 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim gören minikler, depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana depremzedeler için kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremden etkilenen kardeşleriyle paylaştı.

Kur’an kursu öğreticileri Şehri Deliacı ve Zeynep Özkan rehberliğinde Müftülüğe gelen minikler, kumbaralarını depremzede kardeşlerine ulaştırmak üzere İl Müftüsü Osman Aydın’a emanet etti.

Aydın, Türkiye İçin İyilik Vakti sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına harçlıklarını bağışlayarak katkıda bulunan miniklere ve kurs öğreticilerine davranışlarından dolayı teşekkür etti.