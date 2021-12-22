Kültürün temel aracı olması sebebiyle müzik yayıncılığı önemli

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen “Arşiv ve Arşivcilik Bazında Osmanlı İmparatorluğu’nda Müzik Yayıncılığı-Bilinenler ve Hiç Bilinmeyenler” başlıklı program, gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Bülent Alaner, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Bülent Alaner, konuşmasında arşiv, arşivcilik, kültür ve müzik yayıncılığı konularında önemli bilgiler verdi. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk matbaanın kuruluşundan itibaren basılan müzik yayınlarını, basılı eserlerin kapak ve içerik görsellerini katılımcılarla paylaşan Alaner, Osmanlı döneminde 20 müzik yayınevinin var olduğunu belirterek bu sayının müzikle ilgili arz ve talebin çok olduğuna işaret ettiğini dile getirdi. Müslüman olmayanlar kadar Müslüman olanların da bu büyük talebe dahil olduklarını söyleyen davetli konuşmacı, dönemin müzik yayıncılığı konusunda aydınlatıcı bilgiler aktardı.

Kültürün temel aracı olması sebebiyle müzik yayıncılığının önemine vurgu yapan Prof. Dr. A. Bülent Alaner’e konuşmasının sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç tarafından teşekkür belgesi verildi.