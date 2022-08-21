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Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kullanılmayan köy okulları, "Köy Yaşam Merkezleri" projesi çerçevesinde yaşam merkezlerine dönüştürülüyor.

DÜZCE 21.08.2022, 12:07
Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kullanılmayan köy okulları, "Köy Yaşam Merkezleri" projesi çerçevesinde yaşam merkezlerine dönüştürülüyor.

Uzun yıllardır atıl durumda olup kullanılmayan köy okulları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesiyle onarılarak, ihtiyaçlar çerçevesinde anaokul, ilkokul, kurs merkezleri, kütüphane, doğa bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyeler ve gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor. İlk etapta Akçakoca’da 5 köy okulu, köy yaşam merkezine dönüştürülerek faaliyete başladı. Bu faaliyetler çerçevesinde, Esmahanım ve Göktepe köy yaşam merkezlerinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğitim, sosyal, sportif ve müzik alanlarına yönelik kurslar ve etkinlikler yapılmaya başlandı.

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